Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 18:20

Готовность нового корпуса гимназии № 13 в Долгопрудном составляет более 20%

19 ноября глава г. о. Долгопрудный Роман Истомин провел рабочий выезд на строительную площадку нового корпуса гимназии № 13. Каркас практически закончен, производится кладка наружных стен и перегородок, монтаж электроснабжения. В декабре планируется закрыть контур здания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время на школьном дворе гимназии № 13 трудятся 22 рабочих и спецтехника. Здесь идет строительство пристройки на 300 мест. Общая площадь этого трехэтажного здания — 1 920 кв. метров.

Реконструкция общеобразовательного учреждения проводится в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 гг.

«Убедился, что строительный процесс идет в графике, опасений по срыву сроков сдачи объекта нет. Уровень готовности на сегодняшний день составляет 21%, — сказал Роман Истомин. — Пристройка значительно разгрузит действующее здание, более комфортными станут условия для обучения».

Планируется, что уже 1 сентября 2025 года новый корпус гимназии распахнет свои двери для учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.