Госинспекция по недвижимости запустила проект «Новогодний инспектор»

сегодня в 09:10

Госинспекция по недвижимости Москвы для усиления работы по предупреждению нарушений при использовании недвижимых объектов запустила в преддверии зимних праздников проект «Новогодний инспектор». Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Новогодний проект подразумевает получение приглашений на цикл бесплатных обучающих мероприятий собственникам и пользователям объектов. Мероприятия пройдут в 2025 году.

Как отметил начальник Госинспекции, на сегодняшний день основная задача ведомства — снижение числа земельно-имущественных правонарушений через повышение правовой грамотности в области земплепользования.

«С этой целью мы сформировали на следующий год обучающую программу, включающую вебинары и семинары по наиболее актуальным темам, и приглашаем предпринимателей к ним присоединиться. Мероприятия охватывают такие вопросы, как недопущение возведения незаконных построек, нецелевого использования земельных участков, фактов захламлений и самовольного ограничения свободного доступа», — отметил Бобров.

Мероприятия будут проходить на современной площадке Информационно-консультационного центра «ГИНЭТИКА ПОРЯДКА».

Иван Бобров отметил, что ведомственная инициатива направлена на информирование собственников и арендаторов недвижимых объектов о соблюдении земельно-имущественного законодательства, а также на выстраивание эффективного диалога органов контроля и бизнес-сообщества, включая вопросы устранения правонарушений.

«Порядок при использовании объектов недвижимости служит залогом поддержания архитектурного облика столицы, способствует созданию благоприятных условий ведения и развития бизнеса», — сказал Бобров.

Кампания «Новогодний инспектор» будет проходить во всех столичных округах Москвы и закончится до конца декабря 2024 года.