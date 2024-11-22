Городская среда в Петербурге: эксперт рассказал о перспективах строительства

Эксперт Тиктинский: в Петербурге строят не просто жилье, а городскую среду

Президент Группы RBI Эдуард Тиктинский заявил, что центру Санкт-Петербурга нужные новые стандарты архитектуры и в городе не просто строят жилье, а создают среду, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«В разработке у нас порядка 20 проектов, а в строительстве — несколько кварталов в разных районах: Выборгском, Невском, Приморском. Стремимся „оживлять“ локации», — сказал эксперт.

По его словам, на улице Шостаковича в ближайшее время появится новый общественный парк с галереей ресторанов, кафе и магазинов.

Кроме того, в Петербурге постоянно строят новые детские сады и школы, реконструируют детские образовательные учреждения — и чаще всего это нетиповые проекты.

Ряд проектов организации связан с реконструкцией исторических объектов: появляются деловые и культурные центры, скверы и площади. Многие из них уже завоевали любовь и признание экспертов и простых жителей, отметил Тиктинский.