Глеб Пьяных* пытается спасти свою московскую квартиру, которую хотят изъять

У журналиста и телеведущего Глеба Пьяных* хотят изъять квартиру в Москве за долги по налогам. Мужчина планирует спасти имущество путем раздела с супругой, сообщает Mash .

Жена телеведущего Элла Бойко обратилась в суд с требованием раздела совместно нажитого имущества. Однако юристы полагают, что супруги просто хотят таким способом сохранить квартиру, которую могут изъять из-за долгов.

Заседание по этому делу пройдет в декабре.

Пьяных* не платил налоги с 2021 года. За это время набежал долг в размере 5 млн рублей. Сам телеведущий в 2022 году выступил против СВО и эмигрировал в Турцию. В августе 2025 года он стал обладателем молдавского паспорта.

*Признан иноагентом в России.

