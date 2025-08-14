Главное здание Павловской больницы в Москве отреставрируют

Фото - © С. Губачева. 2012 год. Главархив Москвы

сегодня в 11:50

Здание по адресу: Павловская улица, 25, возвели в начале XIX века. Его построили по проекту Матвея Казакова. В 1830-е годы его преобразовал Доменико Жилярди.

После окончания работ по реставрации в здании площадью свыше 5 тыс. «квадратов» будет находиться Флагманский волонтерский центр.

Для центра там создадут рабочее пространство для резидентов (коворкинги, переговорные, библиотека, лектории, зоны отдыха, кафе), многофункциональные залы для мероприятий (среди которых будут кинозал и театральная площадка), художественное пространство, медиапространство, спортивные и танцевальные залы, пресс-центр и многое другое.

