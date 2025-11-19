Современные технологии позволяют строить дома в течение всего года, несмотря на сезон. Однако существует мнение, что зимнее строительство уступает качеством тем объектам, которые возведены в другое время года. В разговоре с РИАМО эксперты строительной сферы развеяли мифы, а также рассказали, как правильно распределять ресурсы и на что делать акцент, чтобы не пострадало качество.

Несмотря на распространенное мнение, грамотная организация процесса и соблюдение технологий позволяют успешно вести строительство в холодный сезон.

«Спрос на земельные участки имеет два пиковых периода: весной со стороны тех, кто планирует выполнить основные этапы строительства в летний период, и осенью, его подогревают те, кто рассчитывает приобрести как сам земельный участок, так и строительные материалы с максимальным дисконтом. Причем в последние годы покупательская активность в осенний период стала заметно выше. Стереотип о строительстве только в летний период уходит в прошлое, сейчас технологии позволяют проводить большую часть работ и в зимнее время. Мало того, зимние проекты нередко оказываются выгоднее по цене: снижаются расценки на подрядчиков, а материалы можно приобрести со скидками. Но при этом важно учитывать риски, связанные с температурным режимом, утеплением и соблюдением технологии монтажа», — рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

С мнением Саукова полностью согласился основатель и руководитель компании «Валдайский Мастер» Александр Логинов, который на собственном примере рассказал, как строить что-либо зимой.

«Я начал строить дом для своей семьи зимой и убедился: если все продумано, зимой можно работать даже быстрее, чем летом. Мы не снижаем объемы — просто адаптируем график и применяем проверенные решения», — сказал Логинов.

На что обращать внимание

В зимний период необходимо заблаговременно позаботиться об организации освещения, обеспечении безопасности строительной площадки и создании комфортных условий труда.

Непродолжительность светового дня предполагает использование дополнительного освещения, температурные колебания — применение теплой и современной спецодежды, а снегопады — систематическую уборку крыш и прилегающей территории. Данные меры позволяют повысить уровень безопасности и способствуют соблюдению сроков выполнения работ.

«Промерзший грунт — это преимущество, а не проблема. Он выдерживает тяжелую технику и не превращается в грязь, как весной. Это дает возможность доставить строительные материалы и технику даже в труднодоступные места», — заявил менеджер по развитию сегментов DIY и «Акустика» компании РОКВУЛ Александр Коршунов.

По оценке экспертов, зимой также проще найти профессиональные бригады, а стоимость работ и стройматериалов ниже на 10–20%. При этом качество при соблюдении технологии не уступает летним проектам.

Тем не менее у зимнего строительства есть свои риски. Специалисты выделили три главных и рассказали, как их избежать.

Риск № 1: появление плесени

При перепадах температур точка росы смещается внутрь стены. Если нарушена пароизоляция, утеплитель намокает, а в стенах появляется грибок. Однако это решаемая проблема. Плесень чаще всего возникает из-за ошибок при монтаже теплоизоляции и ветро-влагозащитных пленок с пароизоляцией — нарушений технологии или использования некачественных материалов.

«В первом случае снизить риск поможет обращение к профессионалам, во втором — внимательный выбор утеплителя. Главное правило: основа материала не должна накапливать конденсат, а правильно смонтированная конструкция не должна препятствовать выходу влаги, если та все-таки попала в утеплитель. Например, каменная вата не подвержена насыщению влагой, а благодаря обработке гидрофобизирующим составом изделия из нее обладают водоотталкивающими свойствами. Они на 98% состоят из пор, поэтому легко пропускают пар. Благодаря этому стены „дышат“, а грибку просто негде прижиться», — пояснил Коршунов.

По словам Логинова, частая ошибка — использование древесины естественной влажности. Это почти гарантированно приводит к гниению и плесени. Нарушение тепло- и пароизоляционного контура также сокращает срок службы дома. Избежать проблем можно, используя качественные материалы и соблюдая проектные нормы.

«Мы применяем базальтовые плиты толщиной до 300 мм — это оптимум и для севера, и для юга России. Не стоит экономить на ветро- и влагозащитных слоях: именно они обеспечивают долговечность утеплителя и устойчивость конструкции», — добавил эксперт.

Чтобы минимизировать риск образования конденсата, специалисты советуют создавать непрерывный тепло- и пароизоляционный контур, особенно в углах и у оконных откосов. Проверить качество сборки помогут тепловизор и тест аэродверью.

Риск № 2: возникновение трещин и ослабление конструкции

Кирпичная кладка, штукатурка и бетонные работы требуют плюсовой температуры. При минусе вода в растворе замерзает, нарушая структуру материала и вызывая трещины. Но и эту проблему можно решить. Если говорить о фасадах, то зимой лучше использовать каркасные или навесные системы, где не применяется клей.

«Такие решения позволяют безопасно выполнять утепление даже в мороз. Материалы на минеральной основе устойчивы к влаге и сохраняют форму при отрицательных температурах, поэтому подходят для зимнего монтажа», — сказал Коршунов.

Альтернатива — применение противоморозных добавок или обогреваемых тепляков, однако эти методы требуют опыта и постоянного контроля. Для частных застройщиков рациональнее применять сухие технологии монтажа.

Риск № 3: теплопотери через окна и двери

Окна и двери — одни из самых уязвимых зон дома, через которые уходит значительная часть тепла и чаще всего образуется конденсат.

По словам эксперта компании Melke Никиты Петюшина, качественная установка окон возможна и зимой, если выполнены определенные условия, в частности, критично соблюдать технологию монтажа, поддерживать стабильную температуру в помещении, использовать сертифицированные материалы и следить за герметичностью соединений.

«Если монтаж проводится при температуре около минус 5 градусов, это не идеально, но допустимо. Главное — использовать „теплый монтаж“: внутри помещения устанавливается тепловой баннер, поддерживающий температуру, и применяются зимние монтажные пены. Это снижает риск образования конденсата и обеспечивает плотную изоляцию между рамой и стеной. Профиль окна должен быть не ниже 70-й серии, класса А, а стеклопакеты — энергоэффективными», — сказал эксперт.

Специалист подчеркивает важность оптимального соотношения между изоляцией и воздухообменом. В современных оконных конструкциях предусмотрен режим щелевого проветривания, позволяющий обеспечить поступление свежего воздуха без полного открытия окна. Необходимо регулярно контролировать состояние уплотнителей: их упругость напрямую влияет на герметичность и предотвращение сквозняков.

Низкая температура — не помеха строительным работам при условии знания свойств используемых материалов и строгого следования технологическим нормам. В настоящее время существуют решения, позволяющие возводить сооружения безопасно, экологически чисто и с сохранением высоких стандартов качества даже при отрицательных температурах.

