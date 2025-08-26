Глава Воскресенска проверил ход ремонта Москворецкой гимназии

Капитальный ремонт МОУ «Москворецкая гимназия» в городском округе Воскресенск подходит к завершению. Уже 1 сентября обновленное здание откроет свои двери для школьников. Глава муниципалитета Алексей Малкин лично проверил ход работ, а также пообщался с представителями подрядной организации, родителями и будущими учениками гимназии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы держим на строгом контроле выполнение всех работ. Важно, чтобы 1 сентября дети вошли в обновленную и современную школу», — отметил Малкин.

Родители и будущие ученики смогли задать все интересующие вопросы и остались довольны тем, как преображается их гимназия.

Полным ходом идут работы по отделке фасада и благоустройству территории. В учебные классы уже завезли новую мебель: комфортные парты и кресла.

На площадке ежедневно трудятся около 200 рабочих, организованы и ночные смены.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.