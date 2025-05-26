Глава Ступина вручил ключи от квартир переселенцам из аварийного жилья

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вручил ключи от квартир переселенцам из аварийного жилья. 11 семей округа отмечают новоселье в доме № 10 на улице Горького, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня у нас радостное событие, из аварийного жилья наши жители переезжают в новые благоустроенные квартиры. При поддержке президента, губернатора и областного правительства нам практически удалось решить многолетний „больной“ вопрос переселения из аварийных домов. Программа по расселению домов, признанных аварийными до 2017 года, выполнена. Мы расселили и снесли 14 бараков. Получение комфортного жилья — одно из самых значимых событий в жизни. Поздравляю!» — отметил Сергей Мужальских.

Ступинцам вручили ключи от квартир. Вместе с главой округа жильцы прошли в дом, оценили благоустроенные жилые помещения.

Многоквартирный дом, где получили жилье участники программы — второй в большом и современном жилом комплексе «Новый город». Место возведения домов выбрано с учетом имеющейся городской инфраструктуры. В пешей доступности — остановки транспорта, социальные объекты.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в 1-й этап переселения вошло 14 домов, признанных аварийными до 2017 года, 472 жителя переселены из 186 квартир. На 2-м этапе необходимо переселить 679 жильцов из 242 помещений в г. Ступино, п. Михнево, п. Жилево и д. Городище. Переселение запланировано в дом на улице Горького. Также оно осуществляется за счет приобретения жилья на вторичном рынке.

В 2024 году стартовала новая программа. Она позволит расселить дома, признанные аварийными до 2022 года. До конца 2028 года необходимо переселить 29 домов — это 1002 человек из 555 помещений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.