Глава Серпухова проверил стройготовность школ

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30 июня глава Серпухова Алексей Шимко проверил строительную готовность школ, где в 2025 году проводим капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Школа современного образования»: в школе № 1 ведутся фасадные и внутренние отделочные работы, началось благоустройство территории. На объекте трудятся 80 человек и задействовано 4 единицы техники. В школе № 2 фасад во внутреннем дворе уже преобразился, впереди — завершение прокладки коммуникаций и благоустройство территории. На объекте работают 67 человек.

Образовательный комплекс им. Владимира Храброго: в школе № 6 завершен демонтаж, выполнена стяжка, установлены перегородки. Продолжаются кровельные, фасадные, штукатурные и общестроительные работы. На объекте задействовано 39 рабочих. В школе № 17 ведутся кровельные, фасадные и общестроительные работы. В них участвуют 52 человека.

Центр непрерывного образования: в школе № 9 завершается устройство кровли. Ведутся общестроительные работы и предчистовая отделка. На объекте 59 человек.

«Темпы работ хорошие, держу сроки капитального ремонта на личном контроле», — отметил Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.