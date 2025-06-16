Глава Реутова Филипп Науменко вручил ребенку-сироте ключи от квартиры

В рамках государственной программы Московской области «Жилище» в 2025 году в городском округе Реутов свои квартиры получат пятеро детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Первым в этом году ключи от своего жилья получил Сергей Морозов, который недавно отметил свое 18-летие. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В раннем детстве Сергей остался без родителей. Закончив школу, молодой человек поступил в «Подмосковный колледж „Энергия“, где выбрал специальность мастера отделочных строительных и декоративных работ. Увлекается спортом, играет на гитаре, после окончания колледжа планирует получить высшее образование.

Глава Реутова Филипп Науменко поблагодарил опекуна и пожелал Сергею Королеву успехов в жизни. Он отметил, что свое жилье — серьезное подспорье для ребят, оставшихся без родителей.

Получив квартиру, они свяжут собственное будущее с Реутовым. Руководитель также подчеркнул, что для молодежи здесь созданы все условия: в городе есть возможность получить хорошее образование и найти работу с достойной зарплатой.

В Подмосковье дети-сироты, у которых нет жилья, по достижении 18 лет могут получить квартиру или жилищный сертификат на ее приобретение. Последний они применяют чаще, поскольку это более быстрый и удобный вариант. Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что с 2025 года сироты могут получить сертификат в электронном виде.

Он отметил, что всем людям важно обладать собственным жильем. Особенно тем, у кого нет близких и родных. В Московской области стараются позаботиться о детях-сиротах. С 2013 года в регионе решают их жилищный вопрос.

Согласно федеральному закону, сертификаты сиротам выдают с 23 лет. Однако Подмосковье стало первым регионом в РФ, который уменьшил планку до 18 лет. Область лидирует по объему предоставленных квартир.

В 2025 году квартиры получили 327 детей-сирот из 916. 292 из них применяли сертификат. Подобным образом собираются купить квартиру около 800 человек.