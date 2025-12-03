Глава Павлово-Посадского округа проверил капремонт и благоустройство в Электрогорске

В ходе объезда Денис Семенов посетил центр дополнительного образования «Истоки», где капитальный ремонт вышел на завершающую стадию. Сейчас проводится финальная уборка помещений, на этой неделе ожидается поставка мебели и оборудования. Подрядчику поручено благоустроить территорию вокруг здания, чтобы дети могли заходить в обновленный центр через аккуратный двор.

Следующим объектом стал дом 5 на улице Ухтомского, где жители жалуются на подтопление подвала из-за аварий на теплотрассе. Мособлводоканалу поручено заменить участок трубопровода, а управляющей компании — усилить контроль за состоянием подвала.

В корпусе «Альфа» Электрогорского лицея в этом году заменили тротуар со стороны бульвара, а в следующем году планируется завершить работы вдоль детского сада. Подрядчик также должен исправить покосившийся забор вдоль тротуара. Дорожку к школе со стороны парковки ФОКа «Лидер» решено переделать в полноценное асфальтовое покрытие.

На смотровой вышке на Стахановском озере полностью заменили ограждение, теперь оно выполнено в народном стиле с изображением берез. Глава округа отметил, что такие детали делают городские пространства уютнее. Также были рассмотрены вопросы к работе ресурсоснабжающей организации и дорожных служб, все замечания взяты на контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.