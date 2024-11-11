Глава Одинцова проверил строительство школы на 825 учеников в ЖК «Одинбург»

Объект возводит компания-застройщик AFI Development в рамках комплексного развития территории, после завершения строительства он будет передан муниципалитету. Как сообщил глава городского округа, общая готовность школы составляет уже почти 50%: ввести ее в эксплуатацию планируется летом 2025 года, а торжественная церемония открытия состоится 1 сентября.

«В данный момент уже завершаются работы по монолиту и инженерным сетям, монтируют кровлю и окна, делают внутренние перегородки. В декабре рабочие должны полностью закрыть контур здания. Общая готовность объекта составляет уже почти 50%. Сейчас здесь задействовано 60 человек и 4 единицы техники, ближе к концу года подрядчик нарастит силы до 100 рабочих, а когда приступят к внутренней отделке и основному этапу благоустройства — до 300. Строительство идет в бодром темпе, культура производства работ — на хорошем уровне. Ввести объект в эксплуатацию планируем в июне 2025 года, чтобы в новом учебном году сюда пошли первые ученики», — сообщил Андрей Иванов.

Важно отметить, что новая школа возводится с учетом сложных геологических условий: инвестор заменил грунты и обустроил мощную фундаментную плиту. Также был переработан проект благоустройства территории: вместо основания из щебня рабочие делают твердое покрытие.

Добавим, что само здание школы будет 4-этажным. В нем разместятся просторные учебные классы, медицинский блок, столовая с пищеблоком, многофункциональный спортивный зал, актовый зал на 300 мест, библиотечно-информационный центр, лаборатории для изучения естественных наук, мастерские, а также административно-хозяйственные помещения.

На территории нового образовательного учреждения инвестор сделает современное спортивное ядро, оно будет включать 11 спортивных игровых площадок. Из них 5 будут целевыми, то есть предназначенными для учеников начальных, средних и старших классов. Градация — с 1 по 4, с 5 по 8, с 9 по 11 классы. Еще 6 объектов предназначены для общеразвивающих видов спорта: прыжков в длину, волейбола, баскетбола и других. Также на территории появятся беговые дорожки.