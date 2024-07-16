Глава Люберец Волков проверил ход капремонта гимназии №18 в поселке Томилино

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил продолжающиеся работы по капремонту корпуса гимназии № 18 в поселке Томилино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подрядчик приступил к работам на кровле в рамках капитального ремонта корпуса гимназии № 18 по улице Чехова в поселке Томилино. Также проводятся работы по усилению металлоконструкций, дверных проемов второго этажа, устройству внутренних перегородок, штукатурные работы», — отметил Волков.

Он напомнил, что корпус 1939 года постройки, после проведения работ по демонтажу были обнаружены дефекты конструктива, что связано с износом здания, и строителям пришлось в срочном порядке принимать меры по усилению несущих конструкций, полностью менять перекрытия.

«Перед подрядчиком стоит задача открыть обновленный корпус к новому учебному году. Объект очень важен, поэтому продолжаем контроль за ходом капремонта в ежедневном режиме», — добавил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.