Глава Люберец проверил работы по капитальному ремонту гимназии № 5

«Капитальный ремонт ведется в рамках госпрограммы при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Объект 1962 года постройки, за время эксплуатации ни разу не обновлялся. Сейчас строители завершают демонтаж, в скором времени приступят к отделочным и общестроительным работам», — отметил Волков.

Он уточнил, что в ходе капремонта будет полностью обновлен фасад, кровля, заменены инженерные коммуникации, полы и потолки, окна и двери.

«Будет обустроена входная группа, выполнена внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. Также будет поставлена новая мебель. Завершить все работы планируется к 1 сентября 2025 года», — добавил Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.