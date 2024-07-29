Глава Ленинского округа проверил строительство школы в ЖК «Римский»

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов посетил место строительства школы, которое будет рассчитано на 1350 мест в ЖК «Римский». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Школа будет введена у нас в следующем году по Госпрограмме. На сегодняшний день мы видим хорошую готовность школы, понимаем, что наши строители точно успеют в срок. Сдачу школы мы планируем на весну следующего года. Но, конечно же, детей в эту школу мы будем ждать с 1 сентября, потому что летом нам нужно будет провести все лицензионные работы и набрать учителей. Школа очень востребована здесь», — сказал Станислав Каторов.

Уточняется, что на данный момент завершаются работы по возведению внутренних и наружных стен, а также перегородок. Начали нанесение штукатурки на стены, смонтировали теплотрассы и проложили трубы теплосети, устанавливают индивидуальный тепловой пункт. Собрано вводно-распределительное устройство. На строительных работах задействованы 113 человек.

Готовность школы на данный момент составляет 36,13%. Также отмечается, что глава проверил и ремонт подъездной дороги к этой школе, и ко всему жилому кварталу в целом. Застройщика попросили устранить все те нарушения, с которыми сталкивались жители.

«Завершили ремонт дороги на улице Вишневой в поселке Развилка — подъезд к будущей здесь школы. Здесь мы обновили асфальтобетонное покрытие и частично проложили новые тротуары», — рассказал глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.