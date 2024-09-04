Глава Долгопрудного вручил жилищные сертификаты 3 молодым девушкам-сиротам

В среду 3 жительницам Долгопрудного в торжественной обстановке вручили жилищные сертификаты на приобретение квартир, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жилье юным горожанкам предоставлено в рамках реализации госпрограммы «Жилище» и Закона Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Глава округа Долгопрудный Владислав Юдин тепло поздравил Наталью Александрову, Кристину Шилову и Дарью Ефремову с этим важным событием в их жизни.

«Сегодня у вас — торжественный день. Искренне поздравляю вас с этим важным и приятным событием в жизни! Сейчас вы успешно учитесь, трудитесь, полны планов. Я очень рад, что у нас реализуются такие программы. Дальше все в ваших руках. Уверенно смотрите в будущее, учитесь! Живите достойно», — сказал Владислав Юдин.

Вместе с сертификатом счастливым обладательницам жилья вручили цветы и ценные подарки.

Глава округа спросил у девушек, какие планы они строят на свою жизнь.

«Мне 22 года, у меня уже есть своя семья, двое маленьких детей. Пока мы живем на съемной квартире. Мои планы — закончить колледж, выйти из декрета. Для меня важно обеспечить своих детей будущим. Чтобы они жили в собственной квартире. Очень благодарна главе, администрации Долгопрудного за такое счастье — иметь свое жилье!», — рассказала Наталья Александрова.

Четкие планы на будущее и у двух других счастливых обладательниц жилья.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.