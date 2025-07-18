Глава Долгопрудного проверил возведение школы и состояние пристанционной площади

Еженедельный объезд города провел в пятницу глава округа Долгопрудный Олег Сотник. Основные локации контроля — школа на 550 мест в микрорайоне Центральный и Рыночная площадь, сообщает пресс-служба администрации округа.

Строительство школы все ближе к завершению. Готовность объекта — более 90%. Внутри помещения полным ходом идут чистовая отделка, монтаж дверей, сборка и установка мебели в классах и другие работы. На школьном дворе рабочие благоустраивают территорию.

«За этот объект мы спокойны: людей трудится много, строительная готовность высокая, основные объемные и трудоемкие работы выполнены, остальные идут с большой динамикой. Через неделю сделаем повторный выезд — ведем школу к открытию 1 сентября», — отметил Олег Сотник.

Следующая точка — Рыночная площадь и пристанционная зона у МЦД «Долгопрудная». Разнокалиберные магазины, отставшие от времени павильоны, брошенные электросамокаты.

«Вокзал — лицо города. Будем разбираться в законности строений, общаться с собственниками и приводить территорию в порядок», — сказал Олег Сотник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.

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