Глава Дмитровского округа проверил ход строительства домов для переселенцев

По государственной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» они должны в этом году получить новые современные квартиры.

Девятиэтажный дом в микрорайоне Строителей поселка Некрасовский готов на 65%, сейчас в нем рабочие ведут работы по внутренней отделке квартир, разводке внутридомовых сетей водоснабжения, заканчивают закрывать кровлю. Смонтированы все лифты, закачивается монтаж вентиляционной системы дома.

«Отделочные работы ведутся поподъездно, в квартирах предусмотрена в том числе и поклейка обоев, — рассказали главе округа Илье Поночевному представители подрядчика — ООО СК „Молния“. — В конце июня начнем работы по благоустройству территории. К августу строители планируют завершить все отделочные и иные работы. Сдача дома намечена на октябрь», — говорится в сообщении.

Дом для переселенцев на улице Заречной в посёлке Деденево практически полностью готов, работы здесь проводило ООО «Крост-Д». Квартиры полностью готовы к заселению: сделана хорошая чистовая отделка, поклеены обои, уложена плитка в санузле, ванной. В доме есть лифт и специальные подъёмники для жильцов, передвигающихся на инвалидных колясках. Сделано комплексное благоустройство территории с установкой детской и спортивной площадок, парковкой с выделенными местами для инвалидов, вся территория взята вод видеонаблюдение в рамках системы «Безопасный регион».

«Уютно, квартиры светлые, красивый вид из любого окна. Думаю, здесь понравится тем, кто сюда переезжает из аварийного жилья», — сказал после осмотра квартир Илья Поночевный, глава Дмитровского городского округа.

Еще три дома для переселения жителей из аварийного жилья строятся в микрорайоне левобережье Яхромы. Здесь подрядчик — ООО СЗ «Формула ремонта». В них сделаны все внутренние перегородки, идут работы по монтажу инженерных коммуникаций, утеплению домов. Эти три дома должны быть сданы в октябре этого года.

Дом в микрорайоне ДЗФС готов на 60%, строители ведут работы по внутренней отделке мест общего пользования, приступают к чистовой отделке квартир, утепляют фасад, завершают остекление балконов и лоджий.

Все работы в этом доме должны быть также завершены в октябре этого года. К новому году 1566 человек из 68 аварийных домов получат ключи от новых квартир.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.