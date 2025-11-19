ГК ТОЧНО запустила акцию «Подарки для СВОих 2.0» в ЖК «Барса»

Девелопер ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) объявил о старте обновленной программы «Подарки для СВОих 2.0», в рамках которой участники СВО и члены их семей могут приобрести квартиру в ЖК «Барса» в Новороссийске со скидкой от 10%, а также выиграть автомобиль.

Один из крупнейших девелоперов России и самый надежный застройщик РФ — ГК ТОЧНО — запустил обновленную акцию на свои проекты по всей стране. Так, при покупке квартиры участникам СВО и их семьям предоставляется скидка в размере от 10%. Также повышенная скидка в размере 30% доступна клиентам, которые выберут недвижимость из списка топ квартир.

Акция действует при любой форме оплаты — военной ипотеке, стандартной ипотеке или покупке за собственные средства. Помимо этого, клиенты получают возможность выиграть автомобиль JETOUR Т2 стоимостью 3,6 млн рублей. Например, в ЖК «Барса» при выборе 3 комнатной квартиры площадью 85,5 кв. м для участников акции скидка составит уже 30% — 7 664 220 рублей.

ЖК «Барса» — один из трех «морских» ГК ТОЧНО в Краснодарском крае, который возводится по договору комплексного развития территорий. Его реализуют в одном из самых живописных и востребованных районов Новороссийска — Южном — всего в 15 минутах ходьбы от пляжа «Алексино». Проект бизнес-класса включает 5 домов высотой от 15 до 24 этажей и рассчитан на 1542 квартиры.

В комплексе запланированы детский сад, одна из самых больших в городе инновационная школа и центр медицинских услуг. В спортивном кластере появятся зоны с универсальными тренажерами, многофункциональные площадки для баскетбола и футбола, а также первый в истории ТОЧНО профессиональный открытый падел-корт.

Предусмотрены также гастрономический квартал, прогулочный бульвар, дзен-сад и подземный многоуровневый паркинг, оснащенный автомойками, пит-стопами и зарядками для электромобилей.

Туристический кластер будет включать отель с акватермальным и SPA-комплексом с видом на морское побережье. Жемчужиной локации станет всесезонный открытый инфинити-бассейн. Особое преимущество — услуга доверительного управления для клиентов, которые рассматривают покупку в инвестиционных целях. Оператор возьмет на себя полный цикл услуг.

В «Барсе» представлены квартиры с функциональной планировкой от студий до 4-комнатных квартир — в том числе с готовым ремонтом. А море можно будет увидеть даже из квартиры студии на невысоком этаже. Сегодня открыты продажи I очереди, сдача которой запланирована на IV квартал 2026 года. Весь проект завершат в 2028 году.

Акция «Подарки для СВОих 2.0» продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

Также для покупки квартиры в «Барсе» сегодня действуют и другие выгодные условия от девелопера: скидки до 30% на лоты до 15 этажа, квартира в подарок семьям с ребенком, траншевая ипотека, беспроцентная рассрочка и семейная ипотека с пониженной ставкой, рассрочка для будущих мам и семейный капитал от ТОЧНО.

С подробностями акций можно ознакомиться на сайте ГК ТОЧНО. За консультацией можно обратиться по номеру телефона: 8 (861) 20 67 203.

ГК ТОЧНО входит в топ-5 крупнейших девелоперов России по объему текущего строительства и признана застройщиком № 1 по надежности. Сегодня девелопер троит в 8 регионах и 15 городах России. В планах — выход в ДНР.

Реклама. ООО «СЗ „Мегастрой“. ОГРН 1217700179487