ГК «Садовое кольцо» начала монтаж витражей двух последних домов ЖК «Тетрис»

Строители продолжают отделочные и инженерные работы в 6-й и 7-й башнях самого яркого жилого комплекса в Красногорске. Сейчас покупатели могут приобрести любую квартиру в ЖК от ГК «Садовое кольцо» в рассрочку на 6 месяцев. Ежемесячный платеж составит всего 50 тыс. рублей, передает пресс-служба компании.

Жилые высотки с разноцветными фасадами на Большой Воскресенской улице выделяются в общей городской застройке. Комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной развязкой. В шаговой доступности — магазины и бытовые сервисы, парки и прогулочные треки. Юные жители «Тетриса» смогут пешком ходить в новый детский сад и начальную школу. Здание образовательного центра открыло свои двери для учеников и воспитанников 1 сентября этого года.

Все квартиры в домах имеют правильную геометрическую форму — от небольших студий 26,4 кв. м до просторных трешек 82 кв. м. Высота потолков в квартирах — 2,85 м. ГК «Садовое кольцо» предлагает лоты евроформата с кухней-гостиной, мастер-спальнями с собственным санузлом и гардеробной.

Сейчас в шестой секции жилого комплекса монтируются инженерные системы — устанавливаются стояки и элементы отопления, вентиляции, электроснабжения. Продолжается крепление фасадных направляющих, завершена кладка вентшахт на уровне 4 этажа. На первом этаже выполняется монтаж витражей.

В седьмой секции также идут инженерные работы, устанавливаются фасадные направляющие и витражные конструкции на 1 этаже. Процессы проходят поэтапно, в том числе подключение основных коммуникаций.

Параллельно на территории ведется благоустройство — подготовка площадок для будущих зон отдыха, укладка пешеходных дорожек. Внутренняя территория комплекса будет полностью свободна от машин и озеленена многолетними деревьями и кустарниками: соснами и кленами, можжевельником и черемухой. Здесь оборудуют прогулочные бульвары с лавочками, детские площадки и беседки для отдыха.

Ввод в эксплуатацию домов завершающей очереди ЖК запланирован на II квартал 2026 года.