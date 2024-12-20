Гимназия № 5 Люберец откроется к началу нового учебного года после капремонта

В городском округе Люберцы на Октябрьском проспекте, дом № 348 продолжаются работы по капитальному ремонту гимназии № 5. Подрядчик больше чем наполовину завершил демонтажные работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Работы проводятся по государственной программе за счет средств бюджета. Подрядчик на 60% завершил демонтажные работы, после приступит к отделочным работам», — говорится в сообщении.

Общая площадь здания составляет 3 823 кв. метров. В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Кроме того, проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, обустроят входную группу, выполнят благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также будет проведена замена мебели.

Открыть гимназию после капремонта планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.