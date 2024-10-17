Где в России можно приобрести самое доступное жилье около метро

Самые высокие цены на квадратный метр в пределах 10 минут от метро зафиксированы в трех крупнейших российских городах: Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Наиболее выгодные предложения на жилье в непосредственной близости от станций метрополитена зафикисированы в Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В России лишь в одном городе стоимость жилья вблизи метро оказывается ниже, чем в других, более удаленных районах — это Нижний Новгород (на 13,6%), сообщает Газета.ru .

В верхней части Нижнего Новгорода располагаются исторический центр, новые жилые комплексы, а также строящиеся дома. Однако на данный момент функционирует всего одна станция метро, в то время как оставшиеся 14 находятся на противоположном берегу Оки. Из-за этого близость к остановкам наземного общественного транспорта оказывает большее влияние на стоимость жилья в Нижнем Новгороде, чем наличие станций метрополитена. Станции метро рассматривают в основном при выборе жилья в крупных, но удаленных от центра районах, где их больше — например, в Автозаводском и Ленинском районах.

Также в Самаре, одном из городов с населением более миллиона, почти не наблюдается разницы в ценах на квадратный метр жилья вблизи станций метрополитена и по всему городу — максимальное превышение составляет лишь 2%. Метро Самары является самым коротким и наименее загруженным в стране.

Наибольшее различие в ценах на жилье рядом с метро по сравнению с общегородскими показателями наблюдается в Санкт-Петербурге: стоимость квадратного метра в пешей доступности от станций стоит на 53% дороже и составляет 352 тысячи рублей. В Москве этот показатель равен 45% (509 тысяч рублей), а в Новосибирске — 42% (226 тысяч рублей).