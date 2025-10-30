Гарбузов: более 40% строительства по МПТ приходится на деловую инфраструктуру

Офисные здания и бизнес-центры лидируют среди проектов в программе по стимулированию создания рабочих мест. На их долю приходится 41% от всего одобренного к строительству объема, сообщил в ходе пресс-конференции министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что деловая инфраструктура играет основополагающую роль в программе стимулирования создания мест приложения труда. Совокупная площадь этих объектов достигнет 3,22 млн кв. м.

«Для обеспечения их реализации в городской бюджет было привлечено около 1,2 трлн рублей инвестиций. На сегодня в эксплуатации находятся пять зданий, еще 82 объекта — на различных стадиях строительства», — отметил Гарбузов.

В числе завершенных проектов — деловой центр «Ботаника» на улице Вильгельма Пика, поддержанный мэрией в 2020 году. Комплекс площадью примерно 90 тыс. кв. м включает 18-этажную офисную часть и четырехуровневую торговую галерею с атриумом и подземным паркингом. Здесь организовано более четырех тысяч рабочих мест, из которых свыше тысячи появились благодаря городской поддержке. В здании начали работу магазины, фудхолл, фитнес-клуб и детский развлекательный центр.

Еще одним примером служит бизнес-парк «Останкино» на северо-востоке Москвы, который стал одним из самых больших деловых кластеров столицы с площадью свыше 135 тыс. кв. м. Его строительство позволило создать в районе около 12 тыс. новых рабочих мест. В уже построенных корпусах разместились компании из IT-сферы, юриспруденции, логистики и медицины, а на первых этажах работают магазины, шоурумы и кафе. Объекты расположены в пешей доступности от станции метро «Бутырская», что обеспечивает удобство для сотрудников и местных жителей.

Согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, в городе уделяется повышенное внимание качеству и безопасности деловой инфраструктуры.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует с 2020 года и распространилась на почти все районы столицы. Инвесторы построят более 250 объектов общей площадью 7,8 млн кв. м.

В их число входят новые промышленные производства, офисные и торговые комплексы, заведения образования, культуры и спорта.

В целом на развитие города и организацию рабочих мест будет направлено свыше 2,7 трлн рублей, что даст возможность открыть более 340 тыс. новых вакансий практически во всех секторах экономики Москвы.