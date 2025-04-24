Флагманский центр больницы имени Буянова открылся на юге Москвы

Фото - © М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столичном районе Царицыно открыл свои двери для пациентов флагманский центр Городской клинической больницы им. В. М. Буянова, которая является одной из крупнейших в городе, сообщает ТАСС .

«В Москве завершилась программа реконструкции приемных отделений и строительства флагманских центров, которая охватила все крупные клиники Москвы», — сказал мэр города Сергей Собянин на церемонии открытия.

Он подчеркнул, что теперь около 1 млн жителей столицы смогут рассчитывать на более качественное и оперативное оказание экстренной медицинской помощи. Флагманский центр в больнице имени Буянова позволит улучшить работу всего клинического комплекса.

Собянин поздравил коллектив медицинского учреждения и жителей города с открытием флагманского центра.

Ранее стало известно, что все взрослые больницы Москвы работают по новому стандарту экстренной помощи. В дальнейшем власти города продолжат улучшать качество функционирования скорых и стационаров.