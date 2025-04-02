Все взрослые больницы Москвы работают по новому стандарту экстренной помощи

Москва была первым городом в РФ, который создал и начал использовать новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи. В дальнейшем качество функционирования скорых и стационаров будет улучшаться, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В мегаполисах особенно высокая потребность в получении экстренной медпомощи. Бригады столичной скорой делают примерно четыре млн выездов ежегодно.

В рамках нового стандарта есть следующие элементы: применение единых алгоритмов, привлечение высококвалифицированных сотрудников, цифровизация — хранение электронных документов в ЕМИАС — и распределение поступающих с помощью «Триажа», единого стандарта организации стационаров, когда время от поступления до осмотра специалистом составляет максимум 20 минут, применение единого стандарта оснащения современным медоборудованием. Также в фокусе внимания врачей всегда находится пациент и спасение его здоровья.

Помимо этого, применяется единый стандарт клиентского сервиса. Созданы комфортные места для ожидания. Есть гардеробы, емкости с водой и другие элементы.

По новому стандарту функционируют все взрослые многопрофильные больницы столицы. Создаются флагманские центры и улучшаются имеющиеся.