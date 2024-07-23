Фермеры в Подмосковье могут выкупить арендованные сельхозземли

После прекращения договора аренды земельного участка крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) имеют право на заключение договора аренды на новый срок. Если срок договора аренды земельного участка сельхозназначения истек, КФХ, надлежащим образом исполнившие свои обязательства, имеют при прочих равных условиях преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Так, фермерское хозяйство индивидуального предпринимателя В. А. Васильева, осуществляющее с 1993 года на территории Рузского городского округа деятельность в отрасли молочного животноводства, содержащее 140 голов крупного рогатого скота, в 2019 года арендовало земельный участок для ведения сельского хозяйства. В 2024 году действие договора прекратилось, однако это не помешало фермеру повторно на льготных условиях обратиться за предоставлением земельного участка и получить его в аренду на новый срок.

Также в министерстве имущественных отношений Московской области отметили, что фермеры, имеющие в аренде сельхозземли, имеют возможность не только продлить аренду, но и выкупить ее.

Всю расширенную информацию о торгах и об участках, выставленных на аукцион, их площади и цене можно найти по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.