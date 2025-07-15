Фасады многоквартирных домов отремонтируют в Волоколамске до конца сентября

Компания АО «Волокград» проводит работы по частичной герметизации панельных швов на фасадах многоквартирных домов в Волоколамске. Работы планируют завершить до начала отопительного сезона, то есть уже к октябрю, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ремонт межпанельных швов в многоквартирных домах — одно из мероприятий, которые проводим в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Он необходим, чтобы исключить потери тепла, когда запустим отопление», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Сейчас рабочие утепляют дом № 10 по улице Ново-Солдатской. Подрядная бригада расшивает и зачищает межпанельные швы, затем утепляет их велотермом и закрывает специальной мастикой.

Ремонт межпанельных швов частично уже выполнен в домах во 2-м Шаховском проезде, на улице Ново-Солдатской, Кузина, Березовой и Шоссейной, в деревнях Клишино и Тимонино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.