Еще одну школу восстановили подмосковные строители в Мариуполе

В сентябре 2022 года начались ремонтно-восстановительные работы общеобразовательной школы в Центральном районе Мариуполя. Учебное заведение, открытое в 1976 году, где ежегодно обучались 2 000-2 500 учащихся, после масштабной реконструкции вновь готово принять учеников, предоставляя им современные и комфортные условия для обучения. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе ремонтных работ строители восстановили и усилили конструктивные элементы здания, отремонтировали кровлю, установили пластиковые окна, новые двери и заменили инженерные коммуникации. Особое внимание было уделено внутренней отделке мест общего пользования, а также реставрации фасада, что завершило общее преображение школы.

«Ремонт и восстановление объектов инфраструктуры — это не просто возрождение зданий, это вклад в будущее региона. Наши специалисты делают все возможное, чтобы дети и преподаватели вернулись в современные и безопасные учебные заведения, соответствующие всем стандартам качества и комфорта», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ремонтно-восстановительные работы были проведены под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» в тесном сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой». Строительный контроль обеспечивали специалисты ГБУ МО «УТНКР», совершая ежедневные выезды на объект для проверки хода работ.

ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей, начиная с момента запуска этих программ. Специалисты организации проводят обследование пострадавших объектов и сопровождают каждый этап восстановительных работ на ключевых объектах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.