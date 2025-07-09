Еще один детский сад отремонтируют в Королеве в 2025 году

В Королеве капитально обновляют детский сад на Пионерской. Там уже стартовали фасадные и отделочные работы в детском саду, который входит в состав лицея № 5. Здание на улице Пионерская, 47А, капитально ремонтируют впервые с 1967 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Демонтажные работы уже завершены. Строители усилили входные и оконные проемы, возводят и штукатурят внутренние стены. Идет облицовка керамогранитом, устанавливаются окна, подоконники, вентиляция, электрика и системы видеонаблюдения.

Параллельно продолжается обновление фасада и кровли. Общая площадь объекта — более 1 тыс. кв. м.

После ремонта территория вокруг сада также преобразится: здесь появятся современные игровые зоны и уютные пространства для прогулок.

Ремонт проходит в рамках госпрограммы по обновлению социальной инфраструктуры. Открытие планируют в IV квартале этого года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.