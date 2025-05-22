Еще несколько семей Подмосковья переселили в рамках программы реновации

В Подмосковье продолжается реализация программы переселения жителей из аварийного жилья в поселке Ильинский Раменского городского округа. Очередной участницей программы стала Елена Швечкова — она выбрала денежную компенсацию, чтобы самостоятельно распорядиться средствами, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Елена поделилась своей историей в видеообращении, поблагодарив руководство региона:

«Я очень благодарна Главе Раменского округа и Губернатору Подмосковья. Мы долго жили в тяжелых условиях — дом был холодный, старый, постоянно что-то протекало. А теперь все по-другому. У меня появилась возможность просто вздохнуть спокойно и заняться здоровьем. Спасибо всем, кто помог это сделать возможным. Я счастлива!» — сообщает жительница.

В рамках программы переселения семьи с помощью застройщика получают возможность выбрать: продать квартиру и переехать куда захотят, обменять старое жилье на новое в том же округе или дождаться квартиры в строящемся ЖК.

«Мы понимаем, насколько важен для людей шанс начать новую главу в жизни. Для нас приоритет — это поддержка, безопасность и внимание к каждой семье. Мы рады, что программа переселения действительно помогает менять жизни горожан к лучшему. И мы стремимся, чтобы каждый человек, участвующий в программе, выбрал наиболее удобный и наилучший для себя вариант», — отметил президент G3 Group Олег Гулеватый.

Цель программы реновации улучшить условия проживания людей и качественно обновить городские территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.