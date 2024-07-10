Еще два дома с квартирами комфорт-класса достроят в Ленинском округе к декабрю

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства двух корпусов в составе ЖК «Видный Берег 2.0», расположенном вблизи деревни Ермолино Ленинского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Корпуса 1.8 и 1.7 начали возводить в феврале 2023 года. На сегодняшний день строители уже завершили монтаж несущих конструкций подземной и наземной части, кладку наружных и внутренних стен. На объекте ведутся отделочные работы, монтаж фасадов и кровли, внутренних и наружных сетей и систем, заполнение оконных проемов.

Ориентировочная строительная готовность объекта составляет 69%. Завершить строительство корпусов планируют в ноябре 2024 года.

Многоэтажные дома — переменной этажности от двух до 26 этажей. В них предусмотрено 853 квартиры комфорт-класса.

Под надзором Главгосстройнадзора в жилом комплексе уже построены 4 многоквартирных дома, еще 4 — в стадии строительства. Кроме того, на территории квартала возводят детский сад для ребят в возрасте от 1,5 до 7 лет, рассчитанный на 325 воспитанников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.