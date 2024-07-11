Еще 33 учителя из Подмосковья получили сертификаты на приобретение жилья

В доме правительства Московской области состоялось вручение сертификатов по программе «Социальная ипотека». Свидетельства на приобретение жилья 33 учителям и молодым педагогам вручил министр образования региона Артем Охрименко. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Программу соципотеки для педагогических работников мы ввели по инициативе губернатора в 2016 году, чтобы поддержать лучших учителей, обеспечить им комфортные условия для жизни. У нас в регионе собственное жилье по субсидии уже получили более 600 человек, а в этом году сертификаты на социальную ипотеку мы вручаем еще 73 учителям», — рассказал министр Охрименко.

По условиям программы государство оплачивает стоимость квартиры, а участник платит только проценты по кредиту.

На получение жилищной субсидии могут претендовать учителя в возрасте до 50 лет (женщины) и 55 лет (мужчины). Для молодых педагогов возрастные ограничения до 35 лет. Еще несколько важных условий программы: отсутствие собственного жилья или наличие жилья менее учетной нормы, а также возможность получить ипотечный кредит. Узнать более подробную информацию можно на сайте.

Также в Московской области предусмотрен ряд иных региональных мер соцподдержки педагогов: компенсация аренды жилья, пособие для молодых специалистов, надбавка за классное руководство и многое другое.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования. Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».