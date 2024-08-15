Еще 2 детей-сирот в Воскресенске обеспечили жильем

В Воскресенске уже не первый год успешно реализуется программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2024 году запланировано обеспечить жильем 16 детей-сирот, 15 из которых — по жилищному сертификату и одного — по договору спецнайма. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин приехал навестить двух ребят, которым совсем недавно вручал жилищные сертификаты. Оба приобрели квартиры в городе Белоозерский.

Вячеслав и Иван обучаются в Раменском дорожно-строительном техникуме по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля». В свободное время оба занимаются спортом. Слава увлекается волейболом и баскетболом, а Иван играет в футбольной команде техникума.

«У обоих очень уютно, приятно пообщались о планах на будущее. Рад за такие взрослые и уверенные шаги ребят, желаю каждому дальнейшего успешного развития и счастья в жизни», — поделился Алексей Валерьевич.

Жилищный сертификат — это мера поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инициированная губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Ее преимущество в том, что человек сам может выбрать жилье в любом городском округе Подмосковья и сразу оформить его в собственность.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.