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Еще 15 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 14 по 18 июля в единой информационной системе и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 15 закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, планируется выполнение работ по капитальному ремонту путепровода через ж/д автодороги «Старосимферопольское шоссе» в городском округе Серпухов.

Продолжается выполнение работ по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». В городском округе Лосино-Петровский будет проводиться строительство участков тепловых сетей, а в деревне Зименки муниципального округа Зарайск — реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» планируется капитальный ремонт гимназии № 2 в Красногорске, дошкольного отделения МОУ СОШ № 27 в Подольске и центра культуры «Акрихин» в городе Старая Купавна.

В рамках формирования современной комфортной городской среды планируется благоустройство сквера возле бассейна «Кристалл» в городе Электросталь.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.

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