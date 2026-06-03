Элитный пентхаус Кобзона на Новом Арбате продают за миллиард рублей

Элитный пентхаус народного артиста СССР Иосифа Кобзона на Новом Арбате продают за миллиард рублей. Главная особенность недвижимости — антуражный интерьер, который не менялся с момента смерти певца, сообщает Mash .

Речь идет о квартире площадью 600 кв. м. Она находится на 16 этаже элитного ЖК «Груббер Хаус». Здесь усиленная охрана, круглосуточно работает служба безопасности, а попасть внутрь можно только через КПП по пропуску.

Особенность жилья — антуражный интерьер, который остался нетронутым с момента смерти Кобзона: здесь остались оригинальные декор и интерьер.

Пентхаус принадлежит вдове артиста Нинель Кобзон. Изначально здесь она планировала открыть музей памяти певца, но потом все же решила продать недвижимость. Продажа осуществляется в закрытом формате, покупателя ищут без лишней огласки.

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