Элитный бункер для богатейших людей мира построят в Вирджинии

В американском штате Вирджиния появится роскошный бункер, в котором могут поселиться богатейшие люди мира в случае глобальной катастрофы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

В укрытии под названием Aerie одновременно могут разместиться 625 человек. В нем будет все самое необходимое для выживания, включая современное медоборудование с ИИ, а также удобства в виде бассейнов, боулинга, гламурных номеров и т. д.

Построить бункер хочет американская компания SAFE. Стоимость проекта — 300 млн долларов. Роскошное укрытие на случай судного дня собираются возвести в 2026 году. Бункер будет расположен близко к Белому Дому в Вашингтоне.

Один люксовый номер в укрытии будет стоить 20 млн долларов.

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