Москвичи занимают очередь, чтобы увидеть продаваемую квартиру Ротару

SHOT: фейковые покупатели каждый день смотрят элитную квартиру Ротару в Москве

Жители Москвы занимают очередь, чтобы посмотреть квартиру певицы Софии Ротару, которую певица выставила на продажу. Эту недвижимость артистке подарил бывший мэр российской столицы Юрий Лужков, сообщает SHOT .

Ротару продает 122-метровую трехкомнатную квартиру на улице Зоологической. Жилье неподалеку от Московского зоопарка она планирует реализовать за 65 млн рублей.

Записаться на просмотр квартиры непросто. Очередь составляет не менее суток. Каждый вечер на протяжении нескольких дней квартиру посещают два-три человека, но не покупают ее.

Ранее Ротару сбежала с Украины на Сардинию в Италию. Также певица начала избавляться от своей недвижимости в РФ.