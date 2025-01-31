Эксперты оценили концепцию реконструкции здания Большого Московского цирка

Цирковой комплекс будут состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса. Между собой они соединятся переходом.

Общая площадь объекта превысит 80 тыс. кв. м, а вместимость зрительного зала вырастет с 3 до 5 тыс. мест.

Конкурс по разработке архитектурно-градостроительной концепции реконструкции Большого Московского государственного цирка стартовал в сентябре 2024 года. Победил проект, позволяющий создать в городе объект циркового искусства мирового уровня и уникальный формат общественного пространства с зонами для проведения выставок и семейного отдыха.

«Архитектурная концепция нового циркового комплекса в Москве — это переосмысление традиционного циркового шатра и диалог между историей циркового искусства, его символикой и современной городской средой. Главный объем — куполообразное здание, формой отсылающее к классическому цирковому куполу, но выполненное в совершенно новой, динамичной геометрии. Легкая, текучая оболочка кажется натянутой, словно ткань под воздействием центростремительных сил, что создает ощущение движения даже в статике. Эта пластичность делает здание скульптурным элементом городского пространства, но при этом функционально оправданной оболочкой для цирковых представлений», — сказал партнер и главный архитектор проектного бюро АПЕКС (автор проекта) Антон Бондаренко.

Он уточнил, что фасадная структура формирует ритмичную игру проемов и текстур. Большие овальные окна вкупе с металлизированными и зеркальными поверхностями создают впечатление перетекания пространства изнутри наружу. Днем здание пропускает мягкий рассеянный свет внутрь, а ночью превращается в световой объект, транслируя свою внутреннюю жизнь во внешнюю среду.

«Вспомогательный объем с вытянутыми формами и более строгим ритмом фасадов словно подчеркивает эфемерность главного здания, создавая баланс между органичностью и геометрией. Этот корпус — не просто дополнение, а необходимый контрапункт, который связывает комплекс с городской структурой, обеспечивая логистику и распределяя потоки посетителей», — добавил эксперт.

Как подчеркнул урбанист, заместитель директора по развитию архитектурного бюро Андрей Сологубовский, разнообразить функции такого досугового объекта, как Большой Московский государственный цирк — это хорошая идея. Проект выглядит продуманным, ярким и современным.

«По сути, в районе между проспектом Вернадского и Ломоносовским будет открыт масштабный культурно-развлекательный центр, подобных которому в этой локации еще не было. Необходимость реконструкции знаменитого цирка обусловлена тем, что технологические и функциональные составляющие давно устарели. Обновленное здание цирка должно стать культурным центром. Здесь будут проводиться не только цирковые шоу и другие развлекательные мероприятия, но и образовательные программы. Таким образом, для москвичей будет создано современное общественное пространство для самых разных видов досуга, а для работников цирковой отрасли — великолепные площадки для профессиональной работы. Этот проект полностью соответствует социально ориентированной градостроительной политике столицы», — рассказал Сологубовский.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве объектов для учреждений культуры в Москве.

«Строительство различных объектов для размещения учреждений культуры является одним из направлений Адресной инвестиционной программы. Она позволяет возводить необходимые для городской инфраструктуры здания и сооружения. За 5 лет культурные организации получили в оперативное управление 15 новых объектов общей площадью около 52,7 тыс. кв. м. Они переданы театрам, зоопарку и школам искусств», — сказал Ефимов.