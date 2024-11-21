Эксперт: выдача участков за 1 рубль в год обеспечивает экономический рост Москвы

В столице для возведения производств инвесторы и застройщики получили 50 участков за 1 рубль в год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале . Председатель комитета МТПП по предпринимательству в сфере архитектуры, проектирования и строительства Павел Авдеев уточнил, что такая практика способствует быстрому экономическому росту.

Как отметил Собянин, данную меру поддержки в столице ввели в марте 2022 года. Благодаря ей бизнес с меньшими затратами и в короткие сроки может начать производство важной для города продукции.

С 2016 года в Москве также предоставляют статус масштабных инвестпроектов (МаИП). В настоящее время одобрили и реализуют более 90 промышленных масштабных инвестиционных проектов.

«В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов уже предоставили в аренду на льготных условиях около 263 га. На новых производствах смогут работать свыше 25,5 тыс. человек», — сказал Собянин.

Он пояснил, что в Ново-Переделкине строят комплекс по производству мясной продукции. В Очаково-Матвеевском возводится производственный пищевой комплекс сети ресторанов. Ряд заводов уже построили. Они начали производить продукцию. В феврале в Гольянове запустили производство высокоскоростных лифтов. Каждый год предприятие может выпускать до 1 тыс. изделий.

По словам Павла Авдеева, предоставление инвесторам и застройщикам 50 участков за 1 рубль в год — это важный шаг к созданию условий для развития бизнеса, формированию новых рабочих мест, повышению качества жизни москвичей и укреплению статуса Москвы как экономического центра. Положительный эффект от этой меры будет мультипликативным и долгосрочным, охватит как бизнес, так и жителей города, а также логистику, торговую и производственную инфраструктуру столицы.

«Быстрый доступ к земельным участкам позволяет компаниям оперативно реализовывать свои проекты, запускать производства и выходить на рынок с новыми товарами или услугами. Это особенно актуально для быстроразвивающихся секторов экономики и инновационных компаний. Быстрое создание инфраструктуры способствует скорейшему запуску производства, а строительство новых производственных предприятий, способствуя экономическому росту, приводит к созданию новых рабочих мест для жителей города», — сказал Авдеев.

Он добавил, что строительство новых производств часто сопровождается развитием прилегающей инфраструктуры, что улучшает транспортное сообщение, доступ к услугам и общественным пространствам. Кроме того, стимулируется развитие торговой инфраструктуры — магазинов, рынков, сервисных центров, что расширяет ассортимент товаров и услуг. Это также подразумевает увеличение складских мощностей, улучшение логистики и инфраструктуры для поставок.

В рамках поддержки МаИП в Москве 50 земельных участков предоставлены инвесторам и застройщикам по льготной ставке 1 рубль в год. Общая площадь предоставленных участков составляет 263 га, на которых планируется возведение производственных площадей общей площадью 2,1 млн кв. м, что обеспечит рабочие места для более 25,5 тыс. человек. Эта мера позволит бизнесу сэкономить около 7,8 млрд рублей в текущем году.

«На данный момент в Москве одобрено и реализуется более 90 масштабных инвестиционных проектов. Часть из них уже введена в эксплуатацию и начала выпускать продукцию, что демонстрирует эффективность данной программы и ее позитивное влияние на развитие городской экономики. Примеры включают новые производства, такие как пищевой комплекс в Очаково-Матвеевском и мясоперерабатывающий комплекс в Ново-Переделкине. Власти также реорганизуют три неэффективно используемых участка в районах Измайлово и Соколиная Гора», — рассказал Павел Авдеев.

Он уточнил, что программа МаИП успешно реализуется с 2016 года и в настоящее время оказывает существенное влияние на развитие Москвы, способствуя появлению высокотехнологичных предприятий и созданию новых рабочих мест в различных районах города. Примеры, такие как запуск производства высокоскоростных лифтов в Гольянове, демонстрируют конкретные результаты этой программы. В рамках программы развития территорий планируется реконструкция ряда участков в Москве.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о торгах, где по программе «1 рубль за квадратный метр в год» выставлено здание для открытия детского сада в Восточном Измайлове.

«На торги по программе „1 рубль за квадратный метр в год“ город выставит отдельно стоящее двухэтажное здание площадью почти 1,7 тысячи квадратных метров в Восточном Измайлове. Победитель аукциона сможет открыть в нем частный детский сад на 120 мест. Предпринимателю предстоит отремонтировать здание и выполнить требования по ведению образовательной деятельности. Это позволит ему перейти на льготную ставку аренды», — отметил Ефимов.