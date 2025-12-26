Эксперт: трамплин на Воробьевых горах реконструировали по олимпийским стандартам

В столице на Воробьевых горах после реконструкции открыли Большой лыжный трамплин, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале . По словам председателя Комитета по строительству МГО ОПОРЫ РОССИИ Олега Филиппова, на месте исторического трамплина возвели комплекс, соответствующий олимпийским стандартам FIS.

Собянин уточнил, что спортивный объект, помимо трамплина, включает судейскую вышку и трехэтажный комплекс с комфортными раздевалками, медпунктом, специальным помещением для хранения лыж и зоной отдыха.

Сооружение оборудовано по лучшим мировым стандартам и полностью соответствует требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

Комплекс может одновременно принимать до 130 человек во время тренировок, а сам трамплин — до 20 спортсменов в смену.

Как отметил председатель Комитета по строительству МГО ОПОРЫ РОССИИ Олег Филиппов, первый трамплин появился в Воробьевых горах в 1926 году. Он был рассчитан на прыжки длиной 40—50 метров, располагался на склоне под Храмом Живоначальной троицы и не сохранился до настоящего времени.

«Реконструкция трамплина по сути — как будто его возвели заново на месте устаревшего сооружения К-72, спроектированного инженером Александром Галли и построенного больше 70 лет назад», — рассказал Филиппов.

По его словам, это был масштабный и сложный проект: работы проводились на крутом склоне рядом с действующей канатной дорогой.

«Из-за сложной, многослойной и подвижной структуры подстилающих грунтов нельзя было использовать в деле тяжелую строительную технику и для выполнения работ была разработана специальная и уникальная многоярусная леерная конструкция, обеспечившая выполнение всего комплекса работ на высоте, практически на обрыве, а монтаж металлоконструкций и фасада трамплина выполняли промышленные альпинисты» — пояснил Олег Филиппов.

Он добавил, что трамплин оборудован по лучшим мировым стандартам и правилам FIS (International Ski Federation) к трамплинным комплексам для проведения этапов Кубка мира, Чемпионатов мира и Олимпийских игр и полностью соответствует требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

