Эксперт Толпинская: при военной ипотеке важно учитывать срок завершения службы

При оформлении военной ипотеки в первую очередь необходимо запросить накопительный сертификат в Росвоенипотеке. При подаче заявки также стоит учесть срок завершения службы для расчета корректной суммы кредита, сообщила РИАМО руководитель службы клиентского сервиса СК10 Дарья Толпинская.

«Накопительный сертификат — это обязательный документ для подачи заявки. При расчете важно учитывать индексирование суммы в разные периоды, чтобы понимать, на какую стоимость недвижимости можно рассчитывать», — объяснила Толпинская.

Она подчеркнула, что супруг или супруга военнослужащего исключается из сделки, поэтому нотариальное согласие в банк не требуется. Использование материнского капитала в рамках стандартной военной ипотеки невозможно — он применяется только в рамках семейной военной ипотеки.

«Если военнослужащий проходил процедуру банкротства, банки учитывают срок исковой давности — он составляет 5 лет. Подача заявки в течение действия моратория почти всегда влечет за собой отказ», — добавила эксперт.

Толпинская рассказала, что после проведения сделки объект недвижимости проходит обязательное одобрение в Росвоенипотеке. Рассмотрение может занять до месяца, после чего продавцу переводятся средства.

«При подаче заявки стоит учесть срок завершения службы для расчета корректной суммы кредита», — заключила специалист.