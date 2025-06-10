Эксперт: строительство образовательных комплексов способствует непрерывному образованию

В столичном районе Внуково начали строить крупный образовательный комплекс, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По словам архитектора и градостроителя Петра Анурина, строительство единых комплексов, объединяющих дошкольное и школьное образование, закладывает культуру непрерывного образования.

«Объект будет рассчитан на 1275 школьников и 350 дошкольников. Его площадь составит почти 30 тыс. кв. м», — сказал Собянин.

В блок детского сада войдут физкультурный и музыкальный залы, а также 14 групп. Блоки объединят светлым многофункциональным пространством с актовым залом.

На территории комплекса разместят школьный стадион с зонами отдыха и активных игр, сектором для прыжков в длину, беговой дорожкой, полем для мини-футбола, универсальной площадкой для волейбола и баскетбола.

Для детсада создадут прогулочные зоны с теневыми навесами и две спортплощадки для занятий ОФП.

Окончить строительство запланировано в 2027 году.

«Объединение детского сада и школы в образовательный комплекс создает комфортную среду для плавного перехода от игры к учебе, снижая стресс детей за счет знакомой обстановки. Для родителей это удобство единого расположения и расписания, для системы образования — экономия ресурсов через общую инфраструктуру и согласованные программы между воспитателями и учителями. Такой подход решает организационные вопросы, но и закладывает культуру непрерывного образования, готовя детей к современному миру, где умение учиться становится ключевым навыком на всю жизнь», — отметил Анурин.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной‌ политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об особенностях образовательного комплекса в Филимонковском районе.

«Образовательный объект на 1,1 тыс. мест площадью более 20 тыс. кв. м расположили таким образом, чтобы спортивное ядро на свежем воздухе было обращено в сторону зеленого массива. На территории школы уже обустроили футбольное поле с трибунами, беговой дорожкой со 100-метровой дистанцией, оборудовали спортивные площадки и установили уличные тренажеры. Завершить строительство объекта планируется в этом году, после чего его передадут на баланс города», — сказал Ефимов.