Эксперт Сорока: в Подмосковье вырос спрос на квартиры-студии на «первичке»

Спрос на квартиры-студии в новостройках вырос на 15–17%. Данная тенденция особенно заметна за МКАД, в Московской области, сообщила РИАМО директор департамента ипотечного кредитования и первичного рынка «Этажи» Москва Мария Сорока.

Застройщики оценивают увеличение спроса на 15-17% на студии в новостройках, говорит она. Особенно на проекты, которые находятся за МКАД, в Московской области.

«Я это связываю скорее с окончанием программы господдержки», — комментирует эксперт.

В марте–апреле спрос был больше на крупноформатные квартиры, которые можно было приобрести по семейной ипотеке. Последний месяц — больше спрос на студии, квартиры с маленьким метражом, которые как раз можно приобрести по господдержке (лимит по господдержке — 6 млн рублей), отмечает Сорока.

«У нас в агентстве заявок на господдержку тоже стало больше», — добавляет эксперт.