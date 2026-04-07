Эксперт Семко объяснила риски «развода ради ипотеки»

Эксперт по недвижимости Инна Семко заявила, что схема с разводом ради второй семейной ипотеки почти не работает и несет серьезные риски, сообщает АБН24 .

По словам специалиста, с 1 февраля 2026 года изменится логика программы: семейную ипотеку фактически привяжут к ребенку. Если в семье один ребенок до 7 лет, после развода оформить две льготные ипотеки не получится — система зафиксирует использование льготы по СНИЛС. Кто первым оформил кредит, тот и воспользовался мерой поддержки.

«На практике нюансов гораздо больше, чем кажется в этом упрощенном сценарии. Во-первых, с 1 февраля 2026 года сама логика программы изменилась: семейная ипотека теперь фактически привязывается к ребенку. Это означает, что если в семье один ребенок до 7 лет, то даже после развода взять две ипотеки не получится – система зафиксирует использование льготы по СНИЛС, и второй раз ее просто не дадут. Кто первый оформил – тот и воспользовался. Единственный условный «разрыв шаблона» – это ситуации, где двое маленьких детей и каждый из бывших супругов оформляет ипотеку «под своего» ребенка. Но такие кейсы единичны и требуют совпадения множества условий», — пояснила Семко.

Эксперт добавила, что после развода имущество перестает быть совместным и принадлежит тому, на кого оформлено. Это создает дополнительные риски при конфликтах и может поставить одного из бывших супругов в уязвимое положение.

«В итоге получается парадокс: пытаясь обойти ограничения системы, люди могут загнать себя в гораздо более жесткую ловушку. Причем не столько из-за государства, сколько из-за собственных решений. Да, возможно, таких кейсов не так много в масштабах всей страны, и массового «развода ради ипотеки» не случится. Но для конкретной семьи цена ошибки может оказаться слишком высокой», — заключила эксперт.

