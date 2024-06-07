Эксперт: реконструкция велотрека в парке Крылатские холмы станет подарком для посетителей

В Москве расположен уникальный спортивный объект, не имеющий аналогов в мире, который находится в парке Крылатские холмы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге .

Олимпийский велотрек в 90-е был незаконно приватизирован и пришел в упадок, а после долгих лет судебных разбирательств он вернулся в собственность города. Сейчас в столице планируется приступить к его восстановлению.

«Мы создадим современный кластер, который объединит несколько крупнейших спортивных объектов столицы — Олимпийский велотрек, Гребной канал и парк Крылатские холмы. А у жителей района появится еще одно замечательное место для прогулок и отдыха. Изначально трасса была создана для профессиональных спортсменов, способных разгоняться до скорости 70 км/ч. Поэтому одна из главных задач при проведении благоустройства — обеспечить безопасность и велосипедистов, и отдыхающих горожан», — написал Сергей Собянин.

Обновленный спортивный кластер станет одним из знаковых мест столицы наряду с парком Зарядье, Воробьевыми горами и Лужниками и обеспечит возможность для занятий спортом тысячам москвичей.

Евгения Муринец, архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» отметила, что Крылатские холмы — уникальный ландшафтный парк со статусом ООПТ, что для горожан означает жесткие требования закона к сохранению природных характеристик территории.

«Велотрасса, которая создавалась в составе парка к Олимпиаде-80, обладает особенными техническими характеристиками с ее десятками сложных поворотов, спусков и подъемов. Ее уникальность и в том, что это единственная в мире олимпийская трасса, находящаяся в черте города — с запада от трассы находится большой жилой район, сформированный в основном в советское время и, не смотря на преимущественно типовой характер архитектуры, считающийся одним из самых экологичных и комфортных для жизни в городе», — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что благоустройство ландшафтного парка станет подарком не только для спортсменов, но и для жителей, которые получат более 170 га природной рекреационной территории со всеми теми сервисами и качеством благоустройства, свойственными остальным облагороженным паркам Москвы. Экономическим эффектом от благоустройства станет в первую очередь капитализация всей окружающей ландшафтный парк застройки.

«Российский опыт по формированию комфортной среды городских пространств показывает, что продаваемая цена „квадрата“ вблизи благоустроенного парка, сквера или улицы возрастает в среднем на 15-20%», — резюмировала эксперт.