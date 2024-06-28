Эксперт рассказала, в каких случаях могут отменить сделку по недвижимости

Одна из самых неприятных ситуаций, в которой может оказаться покупатель недвижимости, — заключение сделки с человеком, не отвечающим за свои действия. Таких случаев становится все больше, рассказала РИАМО основатель и руководитель «Первой гильдии ростовщиков» Эльвира Глухова.

Согласно Гражданскому кодексу, если человек признается невменяемым на момент заключения сделки, то она может быть оспорена в судебном порядке после проведения медицинской экспертизы. В таких случаях в суд обычно обращаются родственники человека, который продал единственное жилье, не осознавая последствий своих действий.

При проведении экспертизы учитывается анамнез пациента. Если продавец признается невменяемым, то сделка может быть отменена. Если же состояние человека на момент заключения сделки определить не удалось, то есть вероятность, что суд оставит сделку в силе.

«В случае отмены сделки в самом невыгодном положении оказывается, конечно, покупатель, который остается без квартиры и без денег. Объект недвижимости возвращается продавцу, а вложенные деньги покупатель может вернуть через процедуру банкротства. Процесс этот непростой, длительный и зачастую заканчивается печально для истца, потому что единственное жилье в процедуре банкротства взыскать нельзя», — рассказала Глухова.

Эксперт объясняет, что такие случаи и раньше происходили довольно часто, а сейчас их число увеличивается из-за распространения телефонного мошенничества. В порочный круг добавляется еще одно звено: злоумышленник обманным путем заставляет человека продать квартиру, потом родственники спохватываются, обращаются в полицию, и сделка отменяется уже в рамках уголовного дела.

«Результат здесь тот же, что и в первом случае: добросовестный покупатель лишается и приобретенной недвижимости, и вложенных денег. К сожалению, таких ситуаций становятся все больше, несмотря на значительные усилия и государства, и финансового сектора, и СМИ по повышению финансовой грамотности», — предупредила специалист.