Эксперт рассказала о значимости продления программы реновации для москвичей

«Когда мы включаем в программу реновации какие-то отдельные микрорайоны, мы захватываем и те старые дома, которые остаются с действующим соцкультбытом, потому что очень много морально или физически устаревших объектов. Поэтому строя новую школу, нужно смотреть, что вообще в районе-то происходит, и создавать такие образовательные центры, которые будут работать на весь район, а не просто на три-четыре дома по программе реновации. Это очень важно. Таким образом, мы обновляем социальную инфраструктуру не только в маленьком микрорайончике, но в целом в районе», — уточнил градоначальник в эфире телеканала Москва 24.

Архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт Комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец добваила, что естественный износ конструкций четко говорит нам о необходимости их периодического ремонта, реконструкции и замены в конечном счете.

«Решение городских властей о продлении программы реновации жилого фонда является логичным, хотя и не самым простым в исполнении. Следует помнить, что программа носит социально ориентированный характер, то есть создаваемое городом в рамках программы общественное благо носит безвозмездный характер для его жителей», — прокомментировала эксперт.

Также по ее словам, реновацию следует укреплять другими параллельными программами, например КРТ, которая подразумевает наличие полного инфраструктурного комплекса на территории, создаваемого преимущественно за счет внебюджетных средств.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов прокомментировал ход реновации в столице.

«С начала реализации программы реновации на юге столицы более 12,6 тысячи жителей переехали в современные комплексы из 73 полностью расселенных зданий старого жилого фонда. Больше всего домов освобождено в районе Царицыно — 18. В районах Даниловский и Нагатинский Затон расселили 10 и девять зданий соответственно. В Нагорном и Донском районах освободили в общей сложности 12 домов», — заключил вице-мэр.