Эксперт рассказала, кто из мигрантов активнее всего покупает жилье в Москве

Риелтор Никитина: чаще всего жилье в Москве покупают мигранты из Азербайджана

Самыми активными мигрантами — покупателями квартир в Москве за последние 5 лет были и сегодня остаются жители Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана, сообщила РИАМО руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина.

«Мигранты из стран СНГ — это довольно специфическая аудитория покупателей жилья. Они в основном держатся вместе, стараются любые жизненные вопросы решать с помощью родственников, знакомых, этнических организаций», — сказала Никитина.

Она отметила, что в Москве, например, даже существуют отдельные агентства недвижимости, которые оказывают услуги по поиску объектов только своим соотечественникам.

«Картина с малой долей покупателей из числа жителей бывших республик СНГ на рынке жилья Москвы, вероятнее всего, не отражает ситуацию по России в целом. В других регионах, где стоимость квадратных метров заметно ниже, доля такого рода покупателей недвижимости может быть заметно выше», — рассказала риелтор.