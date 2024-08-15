Эксперт рассказала, какие риски возникают при покупке жилья с торгов

Глава департамента городской и загородной недвижимости компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко рассказала, что среди обременений у реализующихся через торги квартир могут быть залоги, аресты или долги по коммунальным платежам. Разрешение этих вопросов может потребовать значительных временных и финансовых затрат, сообщает «Коммерсант» .

«Бывают случаи, когда банкрот пытается оспорить торги. Тогда квартира на долгое время „зависает“ в судах», — предупредила Мищенко.

Она подчеркнула, что перед покупкой жилой недвижимости на аукционе после банкротства важно подготовиться к дополнительным финансовым затратам и возможному судебному процессу.

Эксперт добавила, что еще одной проблемой может стать выморочное имущество, так как наследник имеет право оспорить сделку. Если человек сможет убедительно объяснить, почему вовремя не вступил в наследство, то сделка может быть аннулирована.

Ранее стала известна необходимая зарплата для ипотеки на однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Москве. Банки одобряют кредиты на покупку жилья, если величина платежа не превышает 50-60% от дохода человека.