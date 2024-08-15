Названа необходимая зарплата для ипотеки на однокомнатную квартиру в Москве

«При покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке Москвы, среднюю стоимость которой эксперты оценивают сегодня в 11,8 млн рублей, в ипотеку на 20 лет по ставке 20,5% годовых с первоначальным взносом 20,1% ежемесячный платеж составит 163,9 тыс. руб. Соответственно, для одобрения такого кредита доход заемщика должен превышать 273 тыс. руб», – сказал Пысин.

Он добавил, что при покупке двухкомнатной квартиры, средняя стоимость которой на столичном рынке составляет 17,4 млн, ежемесячный платеж по ипотеке при тех же параметрах увеличится до 241,6 тыс. Для одобрения кредита на покупку объекта на таких условиях заработок заемщика должен превышать 400 тыс. руб.

«Единого стандарта того, сколько процентов от заработка потенциального заемщика должен составлять ежемесячный платеж, чтобы одобрили ипотеку, на российском рынке не существует. На практике банки сегодня одобряют кредиты на покупку жилья, если величина платежа не превышает 50-60% от дохода человека. Это при условии, что заработок заемщика находится на среднем уровне», – отметил эксперт.

Пысин уточнил, что если доход высокий, например, 300 тыс. руб, то могут одобрить ипотеку с платежом в 200 тыс., то есть более 65%. Чем выше заработок, тем больший процент могут одобрить. Банк будет производить расчет так, чтобы у человека после оплаты кредита оставалась определенная сумма, которая необходима для жизни.

«Переплата по кредиту в данных случаях будет в 4 раза больше, то есть порядка 24% придется на выплату основного долга, а 76% на проценты», – рассказал он.